Dopo Missouri, New York e Florida la pop art di Keith Haring arriva in Italia con la mostra 'Radiant Vision' allestita nell’Orangerie della Reggia di Monza, fino al 29 gennaio. Oltre 100 opere del più celebre artista pop degli anni ’80 provenienti da una collezione privata, tra litografie, serigrafie, disegni su carta e manifesti.

