Da alcune settimane le nuove Tessere Sanitarie / Carte Nazionali dei Servizi (TS/CNS) fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono emesse e distribuite in una nuova versione senza microchip, a causa della scarsità internazionale dei materiali necessari per la loro produzione. Le nuove Tessere Sanitarie senza microchip continueranno a funzionare come documento riportante il Codice Fiscale e come Tessera Europea Assistenza Malattia (TEAM) ma non avranno le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi utilizzate per l’identificazione e autenticazione online e come firma elettronica avanzata nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Chi riceve la nuova Tessera Sanitaria senza chip ha la possibilità di continuare ad utilizzare quella precedente fino al 31 dicembre 2023, per poter continuare ad usufruire dei servizi digitali sui portali istituzionali della Pubblica Amministrazione per i quali è necessaria la TS-CNS. Per prorogare la tessera avrai bisogno: che la tessera non sia ancora scaduta al momento del rinnovo, ei codici PIN/PUK associati alla tessera, del software (al momento disponibile solo per il sistema operativo Windows) fornito sul portale del Sistema Tessera Sanitaria. Per molti servizi online le funzioni della TS/CNS possono essere sostituite dalle nuove Carte d’Identità Elettroniche o dal servizio SPID. Verifica con i singoli servizi se è possibile utilizzare le alternative in sostituzione della TS/CNS. Maggiori informazioni sul portale del Sistema Tessera Sanitaria.

