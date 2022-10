Volo non-stop da Malpensa a Taipei

EVA Air e SEA annunciano il lancio del primo volo non-stop da Milano Malpensa (MXP) a Taiwan Taoyuan International Airport (TPE).

EVA Air e SEA annunciano il lancio del primo volo non-stop da Milano Malpensa (MXP) a Taiwan Taoyuan International Airport (TPE), concludendo i 3 giorni di celebrazioni congiunte per festeggiare il primo volo che collega direttamente l’Italia settentrionale con Taipei, hub strategico per l’Estremo Oriente. “L'arrivo di una nuova compagnia aerea, insieme alla contemporanea apertura di una nuova destinazione, è per SEA motivo di grande soddisfazione – dichiara Armando Brunini, CEO di SEA – Con Taipei, cresce il portafoglio delle rotte servite, si amplia, grazie al network di EVA Air, anche l’offerta commerciale e si sviluppa, per numerosità e qualità, la connettività del territorio con il mondo. Mi auguro che le frequenze tra Taipei e Milano presto aumentino, grazie al potenziale di traffico e alla crescita dei flussi da e per l'Asia. Da quando l'industria è ripartita, grazie alle progressive aperture delle frontiere, il traffico sta ritornando alla normalità, anche se insistono ancora rischi legati al conflitto in corso, ed il nostro sistema aeroportuale ha recuperato in fretta, raggiungendo a settembre un volume di passeggeri pari al 97% del traffico pre-pandemia. Oggi, possiamo contare su un portafoglio commerciale quasi completamente ricostruito, con più di 195 destinazioni, grazie alla presenza di 75 compagnie aeree”.

