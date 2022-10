Malpensa: nuovo volo per Atene di SKY express

Malpensa dà il benvenuto a SKY express, la compagnia aerea che dalle scorse ore opera un nuovo volo diretto per Atene.

Malpensa dà il benvenuto a SKY express, la compagnia aerea che dalle scorse ore opera un nuovo volo diretto per Atene. I voli diretti dall'aeroporto internazionale di Milano Malpensa verso l'aeroporto internazionale di Atene sono operati cinque volte alla settimana, il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. La nuova rotta amplia le scelte dei passeggeri, creando nuove opportunità di interazione tra le due ambite destinazioni per business, studio o turismo. Con i nuovi collegamenti per Atene si soddisfa quella domanda di traffico orientata alle città europee che similmente a Milano attraggono oggi il turismo più dinamico e curioso che ricerca nel viaggio un’esperienza completa. SKY express, in aggiunta al suo collegamento, porta in dote a Malpensa una rete capillare di voli sulle isole greche, migliorando la qualità dei collegamenti offrendo al nostro mercato la possibilità di conoscere un Mediterraneo dai sapori, profumi e colori diversi da quelli cui siamo abituati in estate.

