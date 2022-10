Esordio casalingo per la UYBA

Esordio casalingo per le farfalle che fanno il loro debutto alla “e-work arena” mercoledì 26 ottobre, ospitando la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Esordio casalingo per le farfalle che fanno il loro debutto alla “e-work arena” mercoledì 26 ottobre, ospitando la Prosecco Doc Imoco Conegliano, con fischio d’inizio fissato per le 20.30. Sfida d’alta quota per Busto contro un’avversaria che negli ultimi anni ha conquistato tutto quello che c’era sul piatto, comprensivo del Mondiale per Club e che si avvale di giocatrici di alto spessore quali, ad esempio, l’opposto svedese Isabelle Haak, neo acquisto proveniente dal VakifBank che ha sostituito l'azzurra Paola Egonu.

Nel roster di Conegliano – guidato da Daniele Santarelli neo campione del mondo con la Serbia - figurano oggi alcune giocatrici che hanno militato tre le biancorosse, a partire dall’ex capitana Alessia Gennari, alla UYBA dal 2017 al 2021, rimasta nel cuore di tutti i tifosi, che la accoglieranno con entusiasmo e affetto. Non solo Gennari però, perché anche la canadese Alexa Gray, schiacciatrice da posto 4, è transitata da Busto Arsizio così come la palleggiatrice polacca Joanna Wolosz, alla UYBA per un biennio, impegnata al recente mondiale con la nazionale guidata da Stefano Lavarini. Punto fermo della squadra nonché della nazionale italiana è sicuramente il libero Monica De Gennaro, a Conegliano dal 2013. Conegliano ha vinto all'esordio contro Bergamo per 3 a 0. Per la e-work Busto Arsizio, dopo la bella vittoria contro Firenze, si preannuncia un impegno assolutamente gravoso, anche perchè al momento la presenza di Carli Lloyd, out a Firenze per un fastidio alla schiena, non è ancora sicura (nel caso non ce la facesse è pronta Sofia Monza).

