Inquinamento: i valori sono scesi

Sono rientrati sotto i limiti in tutta la regione i livelli di inquinamento e pertanto sono state revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province.

Sono rientrati sotto i limiti in tutta la regione i livelli di inquinamento e pertanto sono state revocate le misure temporanee di primo livello in tutte le province in cui erano attive (venerdì in provincia di Mantova e ieri anche a Milano, Lodi e Cremona).

Oggi, in particolare, i dati nelle province in cui erano attive le misure temporanee si attestano sul valore medio massimo a 27 µg/m³ di PM10 a Lodi (Milano 23,6 µg/m³, Cremona 22,5 e Mantova 18,5 µg/m³).

“I dati riscontrati - afferma l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaelle Cattaneo - sono l’ennesima conferma che la qualità dell’aria risente molto di più delle condizioni meteo-climatiche (nel mese di ottobre abbiamo avuto condizioni favorevoli all’accumulo) rispetto all’entrata in vigore di provvedimenti che sono stati annunciati come finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria”.

