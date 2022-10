Avis e Aido, con il patrocinio del Comune di Arconate, organizzano il corso di ecografia in urgenza - HOCUS-POCUS COURSE gestito dai medici formatori di Echoes.

Avis e Aido, con il patrocinio del Comune di Arconate, organizzano il corso di ecografia in urgenza - HOCUS-POCUS COURSE gestito dai medici formatori di Echoes, una società che da anni segue la formazione di professionisti sanitari per la diagnosi precoce delle patologie più diffuse. Il corso, riservato a 12 medici, sarà strutturato con un rapporto di un docente ogni 4 corsisti e con la disponibilità di 3 postazioni ecografiche complete di lettino per le prove pratiche. La parte didattica si alternerà tra parte teorica e attività pratica equamente distribuite per la giornata formativa in modo da rendere immediata l'applicabilità di quanto esposto. Al termine della giornata sarà effettuato un test per certificare le competenze acquisite e per il rilascio degli 8 crediti formativi ECM. Termine di iscrizione lunedì 21 novembre o a completamento dei posti disponibili.

Per iscrizioni o informazioni scrivere a info [at] avisarconate [dot] it.

