Vaccinazione anti-Covid: quinta dose

Prenotazioni aperte per ricevere la quinta dose del vaccino anti Covid-19. I cittadini interessati sono quelli di età pari o superiore a 60 anni, che hanno già ricevuto una seconda dose di richiamo di vaccino anti Covid-19 (quarta dose) a mRNA monovalente. La quinta dose può essere somministrata dopo un intervallo minimo di almeno 120 giorni (4 mesi) dalla seconda dose di richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo, verificabile attraverso la data del test diagnostico positivo. È possibile prenotare la somministrazione collegandosi al sito https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it/. "Il via libera alla quinta dose - afferma la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti - come richiesta al Ministero della Salute, permette di proteggere anziani ed ospiti delle Rsa con un vaccino aggiornato, ancora più efficace nel contrastare la malattia. Voglio, inoltre, ricordare che per queste categorie di persone è altrettanto importante la vaccinazione antinfluenzale".

