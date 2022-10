Pio e Amedeo per Amref

Pio e Amedero durante i loro viaggi attorno al mondo nei panni dei due 'Emigratis' hanno cercato di coinvolgere i loro “ospiti” in un progetto benefico con il supporto di Amref.

Pio e Amedero durante i loro viaggi attorno al mondo nei panni dei due 'Emigratis' hanno cercato di coinvolgere i loro “ospiti” in un progetto benefico con il supporto di Amref... A ciascuno degli ospiti vip sono stati chiesti “bonifici” e, solo alla fine della quarta e ultima puntata, andata in onda su Canale 5, si è capito che chi ha “bonificato” non lo ha fatto sui conti correnti personali di “Bufalone e Messicano” ma a favore di Amref, di cui i due sono diventati testimonial per questa importante iniziativa, specificatamente per un progetto che riguarda la costruzione di pozzi per portare l’acqua nei villaggi intorno a Malindi, in Kenya. Amref e Pio e Amedeo ci tengono a precisare che i pozzi di acqua potabile costruiti grazie ad 'Emigratis' saranno pozzi Amref che verranno creati per aiutare migliaia di persone nel territorio intorno a Malindi (Kenya). I riferimenti a dediche e denominazioni fatte nel programma sono unicamente parte della scrittura televisiva.

