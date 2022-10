Dopo sei anni di allenamento e passione: Giuseppe Hernis, 34enne di Cuggiono, è il nuovo campione italiano di triathlon (cat. S3 maschile).

È un’impresa da campione italiano, quella che Giuseppe Hernis, 34enne di Cuggiono, è riuscito a realizzare poco piu di una decina di giorni fa. Giuseppe è il nuovo campione italiano di triathlon (cat. S3 maschile) e si è preso il titolo dopo una super prestazione agli italiani tenutesi a Cervia il primo weekend di ottobre. 750 metri di nuoto, 20km di ciclismo e 5km di corsa che l’hanno visto trionfare su oltre un migliaio di partecipanti. Un vittoria che vale doppio se a questa aggiungiamo che Giuseppe non è un atleta professionista, ma un comune lavoratore, che ha scelto da ormai 6 anni di dedicare al triathlon la sua passione. Un risultato non comune. “La gara, ci racconta Giuseppe, è stata difficile, complice una partenza in salita nel primo segmento che mi ha fatto accumulare del ritardo (93^ il suo parziale ndr.), ma poi sono riuscito a risalire con una rimonta che mi ha permesso di raggiungere e superare a 500m dalla fine il primo in classifica fino a quel momento”. “Sono davvero soddisfatto del risultato”, aggiunge, “anche perchè in questo modo ho centrato la qualificazione ai mondiali di categoria”. Questi avranno luogo a Samorin in Slovacchia nel maggio del prossimo anno e vedranno Giuseppe partecipare col 23esimo tempo da non professionista e il primo da italiano. 1900m a nuoto, 90km di bicicletta e 21 di corsa, per i quali sarà necessaria una performance da campione italiano in carica.

