Venerdì 21 ottobre si celebrerà, per la prima volta in LIUC, la Giornata Italiana della Statistica, un’iniziativa promossa ogni anno nel mese di ottobre dall’Istat e dalla Società Italiana di Statistica, in continuità con la Giornata mondiale della statistica istituita dalle Nazioni Unite nel 2010. Si tratta di un’importante occasione di riflessione per gli studenti sulla necessità di disporre di dati aggiornati, affidabili e tempestivi per comprendere il mondo in continuo cambiamento e metterlo in connessione.

