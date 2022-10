Castanese 'forza 4'

Boccadamo, Braidich, Urso e Costa: li potremmo ribattezzare "i quattro moschiettieri". Quattro, proprio come i gol che la Castanese rifila al Chisola.

Boccadamo, Braidich, Urso e Costa: li potremmo ribattezzare "i quattro moschiettieri". Quattro, proprio come i gol che la Castanese rifila al Chisola nella 9^ giornata del campionato di serie D. Tra le mura amiche dello stadio 'Annibale Sacchi', alla fine, i ragazzi di mister Molluso, dopo buona parte del primo tempo come si dice un po' in sordina, riescono a conquistare tre punti importantissimi per la classifica, in ottica presente, ma soprattutto futura. "Un risultato che ci permette di dare continuità al nostro percorso - commenta Stefano Boccadamo - I primi 45 minuti non ci nascondiamo nel dire che sono stati abbastanza complicati; siamo stati bravi a soffrire e a tenere botta agli avversari, per poi concretizzare a gara in corso. L'obiettivo è sicuramente la salvezza ed è, quindi, fondamentale fare i punti necessari per garantirci appunto la permanenza nella categoria. Poi, ovvio, quello che arriverà in più sarà tutto di guadagnato e sono sicuro che se giocheremo come in questa sfida, potremmo toglierci diverse soddisfazioni. Importante sarà fare gruppo ed essere sempre uniti".

POKER CASTANESE: QUATTRO GOL E ALTRI TRE PUNTI



