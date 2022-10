Venerdì 21 ottobre alle 20.30 si terrà presso il Monastero di S. Michele di Lonate Pozzolo, in via Cavour 21, la presentazione del libro 'I sentieri del ben-essere'.

Venerdì 21 ottobre alle 20.30 si terrà presso il Monastero di S. Michele di Lonate Pozzolo, in via Cavour 21, la presentazione del libro 'I sentieri del ben-essere', Editoriale Delfino di Gigi Bellaria e Massimo Fidanza. 'I Sentieri del Ben-Essere' è un libro dedicato ai camminatori, ai ciclisti, a chiunque desideri avvicinarsi al movimento, conoscere il territorio e ritrovare il contatto con la Natura. Camminare o pedalare da Laveno Mombello a Boffalora Sopra Ticino e viceversa, attraversando boschi e costeggiando il Lago Maggiore e il Fiume Ticino. Un libro-guida che vi farà scoprire bellezze nascoste del nostro territorio, completo di itinerari, tempistiche e luoghi da visitare, dal punto di vista culturale e gastronomico. “Siamo due amici a cui piace camminare e condividere insieme il tempo libero. Durante una di queste camminate abbiamo pensato di scrivere questo Libro, che non vuole essere una Guida, ma solo un’ulteriore possibilità di camminare con Voi. Vi abbiamo portato i km, le nostre emozioni e aggiunto le foto. Il Libro:” I Sentieri del Ben-Essere” è per i Camminatori, per i Ciclisti, per Chi vuole avvicinarsi al movimento, conoscere il territorio e ha piacere di essere al contatto con la Natura”. Interverranno l’assessore Giancarlo Simontacchi e Franco Bertoni per l’Associazione Cavalieri del Fiume Azzurro di Tornavento.

