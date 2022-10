'Senologia al Centro': 'Nastri Rosa' di partenza

Sabato 15 ottobre alle 11.30 la città di Busto Arsizio, in coordinamento con LILT-Associazione di Varese, ASST Valle Olona - Insubria e Gnodi Group - Mobile System, darà ufficialmente il via ai Nastri Rosa di partenza, così denominati, con il progetto 'Senologia al Centro'.

Sabato 15 ottobre alle 11.30 la città di Busto Arsizio, in coordinamento con LILT-Associazione di Varese, ASST Valle Olona - Insubria e Gnodi Group - Mobile System, darà ufficialmente il via ai Nastri Rosa di partenza, così denominati, con il progetto 'Senologia al Centro'. La clinica mobile, protagonista dell’iniziativa, è da considerarsi un grande traguardo per aver portato in piazza strumenti diagnostici di ultima generazione e per le agevolazioni che offre a tante persone che non riescono ad accedere a visite adeguate. Sono attesi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l’europarlamentare Isabella Tovaglieri, il sindaco di Busto Emanuele Antonelli, i sindaci dei Comuni della Valle Olona coinvolti, i responsabili della comunicazione di RoyalTime, gli sponsor della manifestazione, il Lions Club della zona A III circoscrizione e tutto il pubblico vicino a LILT, che mai come in questo mese dell’Ottobre Rosa ha spiegato un’ingente squadra presente su tutto il territorio della provincia di Varese e in particolare per la clinica mobile di Senologia al Centro. Ulteriore significativa presenza sarà la Croce Rossa Italiana a supporto dell’attività in piazza della giornata. Il progetto è di respiro nazionale poiché la clinica inizierà il suo viaggio da Busto Arsizio, la settimana successiva partirà alla volta di Aosta e in futuro sarà nelle più importanti piazze italiane.

