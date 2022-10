In arrivo un nuovo appuntamento targato LIUC Alumni, l’Associazione dei laureati della LIUC – Università Cattaneo. Si tratta di un incontro a tema finance, in programma per lunedì 17 ottobre alle 19, presso l’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano. Si parlerà del tema 'L’impatto delle crisi sui mercati finanziari'.

In arrivo un nuovo appuntamento targato LIUC Alumni, l’Associazione dei laureati della LIUC – Università Cattaneo. Si tratta di un incontro a tema finance, in programma per lunedì 17 ottobre alle 19, presso l’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli a Milano. Si parlerà del tema 'L’impatto delle crisi sui mercati finanziari'. Durante l’evento – promosso da Alex Alberio, Topic leader for Finance and Internationalization di LIUC Alumni – interverranno: Vincenzo Corsello (Country Head Italy di Allianz Global Investor), Andrea Marchi (Senior Partner di Allianz Bank), Massimiliano Serati (professore Associato di Politica Economica della LIUC -Università Cattaneo); modera Francesco D’Arco, direttore di Advisor.

