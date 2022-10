Robecco: la minoranza interroga il Sindaco

I consiglieri Elia Colombo e Angelo Maffi del gruppo “Esserci Robecco e Frazioni” interrogano il Sindaco per far chiarezza in merito alla questione circa l’affidamento della manutenzione degli automezzi della Polizia Locale ad un’officina in Piemonte.

Il 03.09.2022 attraverso la pagina Facebook del nostro gruppo abbiamo pubblicato un post in cui esprimevamo alcune perplessità circa l’affidamento della manutenzione degli automezzi della Polizia Locale ad un’officina in Piemonte e precedentemente in data 30.08.2022 abbiamo inoltrato al Sindaco formale interrogazione, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, per comprendere la motivazione che ha determinato questo affidamento.

Il post di cui sopra è stato ripreso dal settimanale “L’altomilanese libera stampa” nell’edizione

del 09.09.2022. Nell’articolo viene anche citata una dichiarazione del Sindaco che afferma “Evidentemente i membri del centrodestra non hanno capito come funziona la macchina comunale e gli appalti. Non è stata una decisione presa arbitrariamente. Certe scelte, infatti, dipendono da come sono impostati i bandi per l’affidamento dei servizi, tra cui quello in oggetto.

Se l’officina in questione ha fatto un prezzo più basso rispetto alle altre, ha vinto il bando...”.

L’affermazione ci ha lasciati perplessi sia per i toni utilizzati, la solita paventata superiorità auto referenziata, sia nei contenuti. Proprio per far luce sull’affermazione del Sindaco, e fatte le dovute verifiche, in data 22.09.2022 abbiamo presentato una richiesta di accesso atti per ricevere copia del bando di gara per l’affidamento del servizio, dell’attestazione di pubblicazione del bando di gara e il verbale di gara ovvero report di gara della piattaforma telematica di negoziazione ovvero altro documento di gara in cui venga attestato il numero degli operatori economici invitati a presentare un’offerta, il numero delle offerte pervenute a la percentuale di sconto o il valore economico offerto dagli operatori economici che hanno presentato un’offerta.

L’accesso atti ha dato esito negativo in quanto non è vi è stato alcun bando per l’affidamento

del servizio e non vi è stata nessuna comparazione con altre offerte per la quale è stato determinato che l’autofficina affidataria del servizio avesse offerto il prezzo più basso. In

poche parole non vi è stato alcun bando ed è stato richiesto un solo preventivo per

l’affidamento del servizio. Dopo quanto emerso riteniamo inaccettabile che il Sindaco per giustificare una scelta rilasci dichiarazioni prive di fondamento raccontando uno svolgimento dei fatti diverso da come sono andati in realtà.

Riteniamo questo fatto di particolare gravità poiché siamo convinti che un Sindaco debba

comunicare con i propri cittadini, in modo trasparente ed inequivocabile, e non rilasciare

dichiarazioni contenenti parole vuote come “bandi”, “offerta più bassa” quando non vi è stato

nessun bando e nessuna offerta più bassa e cercando sempre e comunque di sminuire i gruppi

di minoranza con affermazioni prive di fondamento. È una questione di lealtà verso i cittadini.

Un’ultima questione che da ulteriormente il senso di quanto rispetto nutra il Sindaco verso i

gruppi di minoranza (che comunque rappresentano oltre la metà dei cittadini). All’interrogazione presentata dal nostro gruppo il 30.08.2022 il Sindaco avrebbe dovuto rispondere, secondo le tempistiche dettate dal Regolamento del Consiglio Comunale, il 15.09.2022. Inutile dire che la risposta non è pervenuta e in data 22.09.2022 siamo stati costretti a presentare un sollecito alla risposta che è pervenuta in data 25.09.2022 e non a firma del Sindaco ma di un funzionario.

Riteniamo anche questo fatto particolarmente grave in quanto il Sindaco in primis deve rispettare le tempistiche indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale, e non disattenderle, e giova ricordare che un’interrogazione posta all’organo politico, ai sensi del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, prevede una risposta dall’organo politico a cui è indirizzata e non la risposta dei funzionari come sovente e purtroppo accade.

Robecco sul Naviglio, 11.10.202

