Gnodi Group, in collaborazione con LILT – Associazione di Varese ed il supporto di Mobile System S.r.l., presenta l’iniziativa 'Senologia al centro', con la quale verrà messa a disposizione nella piazza San Giovanni di Busto Arsizio un'unità sanitaria mobile dotata di accoglienza, sala visita, ecografo e mammografo.

Come ogni anno fin dal 1980, in Italia il mese di ottobre è dedicato alla sensibilizzazione in merito alla prevenzione del cancro al seno, uno dei tumori che più spesso colpiscono le donne, - ma in rari casi, anche gli uomini -, che grazie alla continua ricerca e alla diagnosi precoce può essere curato in modo sempre più efficace e meno invasivo: la percentuale di sopravvivenza alle neoplasie della mammella è tra le più alte in assoluto, ma non si parla mai abbastanza di quanto sia fondamentale effettuare regolarmente lo screening mammografico, raccomandato principalmente alle donne tra i 50 ed i 69 anni, con cadenza biennale. Per questa specifica fascia d’età, esistono programmi gratuiti di monitoraggio su invito da parte delle ASL, ma il pubblico più giovane, che non è comunque esente da rischi, non vi ha accesso: per questo motivo, in sintonia con la campagna nazionale Nastro Rosa, Gnodi Group e LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) hanno deciso di posizionare un'unità sanitaria mobile nella piazza San Giovanni di Busto Arsizio nei giorni 14, 15 e 16 ottobre, in modo da offrire alla cittadinanza la possibilità di accedere gratuitamente, tramite prenotazione, alla visita clinica senologica ed anche ad una eventuale valutazione mammografica, vivamente consigliata in caso di incertezza diagnostica e assolutamente obbligatoria in caso di riscontro di patologia. La clinica mobile si comporrà di una zona all’ingresso dedicata all’accoglienza e due sale visita, una dotata di ecografo e l’altra di mammografo. Il tutto sarà gestito da una equipe medica messa a disposizione da LILT e composta da radiologi, specialisti e volontari che si sono offerti per partecipare a questa lodevole iniziativa. Dati alla mano, la pandemia globale da Covid-19 ha rallentato e a volte fermato i controlli, gli screening, i follow up ed anche gli interventi chirurgici ritenuti non urgenti, e la comprensibile paura di entrare in ospedale ha portato molte persone a rinunciare agli esami più adatti per individuare precocemente la malattia. Le proiezioni future sono molto allarmanti, considerato che, nel 2020, sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi di tumore al seno: in media, in assenza di condizioni particolari e di familiarità genetica, il rischio di ciascuna donna di ammalarsi è del 10-12%. Per quanto riguarda la malattia neoplastica nel suo complesso, nel nostro Paese, nel 2019, abbiamo avuto 373.000 nuove diagnosi di tumore: ebbene, proprio a causa dell’assenza della prevenzione, nel 2022 si prevede che le nuove diagnosi potranno arrivare fino a circa 380.000. Il progresso scientifico e tecnologico nella lotta al cancro ha sicuramente fatto passi da gigante negli ultimi decenni, soprattutto nell’evoluzione ed implementazione delle cure, ma permane l’imperativa necessità di mantenere alta l'attenzione sulla prevenzione, spesso indispensabile per aumentare esponenzialmente le possibilità di sopravvivenza. “Senologia al centro” è nata proprio da queste considerazioni e dal desiderio di Gnodi Group di partecipare attivamente in prima linea alla lotta contro i tumori, tramite la realizzazione dell’unità mobile che ospiterà gli strumenti diagnostici ed il personale specializzato. Il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli, durante la conferenza stampa ha ringraziato tutti i protagonisti dell’iniziativa ovvero il presidente della LILT – Associazione di Varese Ivanoe Pellerin, la LILT, gli sponsor e la Mobile System. "Sono contentissimo di averli a Busto Arsizio e sono onorato di far parte di questa campagna di prevenzione che è indispensabile per salvare tante vite". Il presidente di LILT – Associazione di Varese Ivanoe Pellerin ha dichiarato: "Dopo la pandemia che ci ha messo in difficoltà e ha fermato i controlli di checkup occorre ritrovarci, essere più attenti ai nostri stili di vita, alla nostra vita.

Celebriamo “Ottobre Rosa”, il mese in cui rilanciamo la prevenzione di fronte all’invadenza del tumore al seno. Non dobbiamo più avere più paura e riprenderci in mano il nostro destino, affrontare i controlli e i follow up necessari per custodire la nostra vita". Per prenotare l’accesso gratuito all’unità mobile di Busto Arsizio, occorre telefonare alla segreteria LILT Associazione di Varese 366/9354656. Visite senologiche con ecografia ed eventuale mammografia, da prenotarsi su indicazione del medico.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!