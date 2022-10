Economia Sociale e Transizione Ecologica

Un percorso condiviso e di collaborazione fra Primo, Secondo e Terzo Settore per la responsabilità sociale, ambientale ed economica del territorio. Fondazione Aurea ha aperto il sipario sul primo Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica in programma in queste settimane a Castano Primo.

Un percorso condiviso e di collaborazione fra Primo, Secondo e Terzo Settore per la responsabilità sociale, ambientale ed economica del territorio. Fondazione Aurea ha aperto il sipario sul primo Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica in programma in queste settimane a Castano Primo. “Il progetto di Aurea nasce tanti anni fa e segue strade diverse destinate poi a ricongiungersi proprio nella Fondazione. Denominatore comune di tutto questo percorso è stata l’attenzione verso le dinamiche sociali che regolano la quotidianità di ciascuno - spiegano gli organizzatori - Da quel momento è stato un rincorrersi di attività e iniziative. Realizzare progetti di economia sociale e sostenibilità ambientale è diventata la nostra quotidianità. Tutto ciò si concretizza mettendo dinamiche proprie del settore aziendale al servizio di cause sociali nel rispetto delle linee indicate dalle amministrazioni”. Da qui l’idea di realizzare un vero e proprio Festival con ospiti di rilievo politico, imprenditoriale e sociale per stimolare una riflessione costruttiva sul territorio. “Il Festival Nazionale dell’Economia Sociale e della Transizione Ecologica sarà dedicato, quest’anno e negli anni a venire, alla valorizzazione di un modello di cooperazione che renda virtuoso il rapporto tra no profit, aziende e Pubblica Amministrazione. Con l’esperienza che ha caratterizzato tutti i progetti di Aurea finora di triangolare ogni iniziativa nel rispetto delle esigenze e delle possibilità dei tre settori”, spiegano i responsabili di Fondazione Aurea. Il primo appuntamento si è svolto la sera di giovedì 6 ottobre, ‘Impresa Economia sociale Sostenibilità’ alla presenza del noto giornalista Ferruccio De Bortoli. La seconda serata sarà il 13 ottobre, dalle 21 alle 23 al Paccagnini di Castano Primo, per un dibattito su Sociale Terzo Settore Volontariato. Terzo evento il 23 ottobre per una serata dal titolo Responsabilità sociale e ambientale’. Fondazione Aurea ha sede a Castano Primo e proprio sul territorio dell’Altomilanese, “abbiamo toccato con mano quanto il comparto produttivo e il mondo no profit abbiano colto le possibilità che la riforma del terzo settore ha offerto in termini di economia sociale e transizione ecologica”.

PRIMO APPUNTAMENTO: L'INTERVISTA A EMANUELE ALBERTARIO



