Autunno: è tempo di SPA per i capelli e il viso

Fissare 2 appuntamenti, trovare spazio in agenda 2 volte, incastrare i 1000 impegni, cercare parcheggio 2 volte… Abbiamo un enorme rispetto per il tuo tempo e vogliamo aiutarti a sprecarne il meno possibile.

Per questo oltre a prenderci cura dei tuoi capelli, abbiamo sviluppato una serie di trattamenti specifici per la bellezza del viso di cui puoi godere mentre sei in salone.

Potrai dedicarti un momento di bellezza senza correre a destra e a sinistra godendoti della quiete di un unico appuntamento.

In effetti la parola “salone” ci va un po’ stretta. Ci piace definirci un’intima SPA dove coccolare i capelli e prendersi cura anche del viso.

All’interno della nostra SPA, l’esperta del viso è Barbara che si prenderà cura del tuo viso grazie a 2 speciali trattamenti.

Daily Make-up

Quando si parla di trucco si pensa solo a quello di grandi eventi. Ma quanto è bello invece sentirsi a proprio agio con la propria immagine nella vita di tutti i giorni, al lavoro o in occasione di una cena tra amici?

Con il nuovissimo servizio Daily Make-up Barbara ti accompagnerà in una consulenza che metterai in pratica subito e in moltissime occasioni. Quali sono i colori con i quali stai meglio o come truccarsi bene senza perdere troppo tempo non saranno più un problema.

La Consulenza Daily Make-up ha una durata di 30 minuti. Barbara ti mostrerà i colori che più valorizzano il tuo viso, dal fondotinta all'ombretto. Inoltre ti truccherà per mostrarti l'effetto finale che potrai replicare quotidianamente.

BioLifting

Dedicato ad aumentare la tonicità e la luminosità del viso, si tratta di un trattamento esclusivo, della durata di oltre 20 minuti.

Grazie all’utilizzo di un aerografo, applichiamo su tutto il viso una miscela di Ossigeno e Acido Ialuronico. Prima dell’applicazione ti strucchiamo e al termine ci prendiamo del tempo per truccarti come prima.

Il risultato è una pelle più fresca e polposa, con una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e al freddo.

Ovviamente il trattamento viene svolto nella nostra zona lavaggi separata per il massimo comfort e relax.

In Autunno tutto inizia a rallentare rispetto al dinamismo e all’energia tipici della primavera e dell’estate. Ed è proprio il momento in cui sentiamo il bisogno di prendere fiato, di concederci una pausa rigenerante.

Se sei alla ricerca di un ambiente confortevole, silenzioso e rispettoso della tua privacy, puoi provare uno dei nostri trattamenti viso.

Trovi maggiori informazioni anche sulle nostre pagine social Facebook e Instagram.

Noi come sempre ti aspettiamo in salone!

