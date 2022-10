Partita la raccolta puntuale

Prima giornata di esposizione dei rifiuti indifferenziati nel nuovo sacco grigio, l'altro giorno, nella zona Oltrastazione 2 a Legnano, dove è partita ufficialmente la Raccolta Puntuale (che darà origine alla Tariffa Puntuale, il nuovo sistema di calcolo della Tari basato anche della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto).

Prima giornata di esposizione dei rifiuti indifferenziati nel nuovo sacco grigio, l'altro giorno, nella zona Oltrastazione 2 a Legnano, dove è partita ufficialmente la Raccolta Puntuale (che darà origine alla Tariffa Puntuale, il nuovo sistema di calcolo della Tari basato anche della quantità di rifiuto indifferenziato prodotto). La maggior parte dei residenti ha esposto correttamente il sacco grigio, dimostrando di aver recepito quanto spiegato durante l’incontro pubblico del 15 settembre scorso e illustrato anche sul volantino consegnato a domicilio, insieme alla prima fornitura di sacchi. C’è però una fetta di cittadini che ha esposto ancora i rifiuti indifferenziati nel sacco viola: sono probabilmente quelle utenze che non erano in casa al momento del passaggio dei nostri addetti per la distribuzione e che non si sono premurati di andare a ritirare i sacchi all’Info Point di via dei Salici. E’ proprio a beneficio di questi utenti che dopodomani, sabato 8 ottobre, i nostri operatori saranno operativi al punto fisso di distribuzione, nelle fasce orarie dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Se a ritirare i sacchi andrà la persona a cui è intestata la tassa rifiuti è sufficiente che esibisca la propria CRS. Se, invece, l’intestatario Tari delega un’altra persona al ritiro, dovrà fornirgli una copia della sua CRS e anche il modulo di delega compilato in ogni sua parte. Anche al soggetto delegato verrà chiesto un documento d’identità. Sebbene siano ormai non più autorizzati, i sacchi viola esposti ieri sono stati raccolti: gli utenti inadempienti riceveranno però la visita dei nostri giovani informatori ambientali, che spiegheranno loro tutto ciò che occorre sapere per uniformarsi alle nuove regole relative all’esposizione dei rifiuti indifferenziati. Regole che vanno assolutamente rispettate da tutti. Per qualsiasi informazione, è comunque possibile contattare il Numero Verde di AEMME Linea Ambiente 800-19.63.63

