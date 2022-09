L’agenzia immobiliare RE/MAX Professionisti Immobiliari di Busto Arsizio ha siglato una collaborazione con l’Associazione Bianca Garavaglia grazie alla quale per ogni casa venduta sarà devoluto un ricavo all’Associazione per il prossimo anno.

La lotta ai tumori pediatrici è da sempre una delle sfide più difficili nella medicina e se oggi siamo in grado di garantire una percentuale di sopravvivenza a 5 anni dell’80% ai bambini affetti da tumore è soprattutto grazie ad iniziative di sostegno alle associazioni che si impegnano in questa battaglia. Per questo motivo l’agenzia immobiliare RE/MAX Professionisti Immobiliari di viale Diaz 9 Busto Arsizio ha deciso di lanciare la campagna 'Per ogni casa un fiore', a sostegno dell’associazione Bianca Garavaglia, attraverso la quale sarà devoluto un ricavo per ogni vendita immobiliare per il prossimo anno, in occasione dell’anno celebrativo per il trentacinquesimo anniversario dell’Associazione per cui RE/MAX ha già effettuato una donazione iniziale. LA RE/MAX Professionisti Immobiliari Associati di Busto Arsizio, si occupa da oltre 56 anni di affitto e vendita di immobili residenziali, commerciali e industriali nell’area di Busto e dintorni ed è da sempre vicina alle tematiche sociali ed assistenziali del territorio. Luca Rondina, titolare dell’agenzia, ha dichiarato: “L’obiettivo di questa campagna è quello di sostenere attivamente un’Associazione del territorio che negli anni si è distinta per il supporto ai bambini affetti da patologia oncologica che soffrono una condizione di disagio, per dare ancor più voce e visibilità alla causa della ricerca e cura dei tumori pediatrici”. L’Associazione Bianca Garavaglia (ABG) nasce a Busto Arsizio nell’aprile del 1987 per volontà di Franca e Carlo Garavaglia, genitori di Bianca, una bambina colpita all’età di 5 anni da una rara forma di neoplasia non curabile con le terapie allora esistenti. Il significato del titolo della campagna deriva proprio da Bianca, che in ospedale disegna il fiore verde e fucsia diventato oggi simbolo dell’Associazione e sinonimo di speranza per tanti altri bambini. Negli anni ABG ha svolto numerosissime attività benefiche; per citare quelle più recenti nel 2017 ha promosso una cordata per dotare l’Istituto Nazionale Tumori di una Struttura di Oncologia Oculare unica in Italia per la diagnosi e la cura delle neoplasie oculari pediatriche e dell’adulto e nel 2021 ha donato, sempre all’Istituto Nazionale Tumori, una sofisticata colonna per la chirurgia laparoscopica mininvasiva. La campagna 'Per ogni casa un fiore', progettata e curata dall’agenzia Royal Time, verrà accompagnata dall’utilizzo di un QR Code che sarà presente su tutta la comunicazione dell’agenzia RE/MAX Professionisti Immobiliari porterà ad una pagina dedicata, direttamente sul sito abianca.org, che parlerà dell’iniziativa e dove sarà inoltre possibile effettuare donazioni direttamente a favore dell’Associazione. Grazie a RE/MAX si avrà dunque un’opportunità per aiutare attivamente la lotta contro i tumori pediatrici, per riuscire a raggiungere cure sempre migliori e assicurare ai bambini e agli adolescenti che si ammalano di tumore sempre più elevate possibilità di guarigione ed una migliore qualità di vita futura. I proprietari delle case acquistate attraverso questa iniziativa solidale riceveranno in omaggio un portachiavi raffigurante il fiore di Bianca e un attestato ricordo come testimonianza del loro sostegno all’Associazione con l’auspicio che il nucleo familiare possa diventare nuovo promotore della raccolta fondi “Per ogni casa un fiore”. Dario Castiglia, presidente e Co-fondatore del franchising RE/MAX in Italia, ospite alla conferenza stampa di presentazione di questa partnership benefica, ha espresso il suo apprezzamento verso questa importante e lodevole iniziativa promossa da Luca Rondina e dai consulenti immobiliari della sua agenzia. “Fare la differenza nella vita degli altri è per RE/MAX una tradizione di lunga data. Lo facciamo ogni giorno realizzando i sogni dei nostri clienti, trovando la casa perfetta per loro e se a questo possiamo legare anche iniziative volte a migliorare il futuro della collettività rappresenta la conferma di quanto il nostro lavoro possa avere un impatto positivo sulla vita degli altri. Sono certo che questa iniziativa a favore dell’associazione Bianca Garavaglia sarà di stimolo ed esempio per le oltre 450 agenzie immobiliari affiliate al nostro gruppo immobiliare in Italia”.

