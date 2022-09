Sabato e domenica i riflettori internazionali degli amatori di ciclismo sono puntati su Varese e sulle gare internazionali organizzate dalla Società Ciclistica Alfredo Binda.

Sono 2.250 gli iscritti, ad oggi, che domenica 2 ottobre si fideranno nella 6° edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine - UCI Gran Fondo World Series ultima tappa del Specialized Granfondo Series. Un numero importante, in netta crescita rispetto alle passate edizioni, che inorgoglisce i volontari della Binda. Il “quartiere tappa”, il cuore della manifestazione, sarà allestito nella splendida cornice dei Giardini Estensi del Comune di Varese. Un colpo d’occhio straordinario per tutti i partecipanti ma anche un’occasione per tutti i cittadini di respirare aria internazionale e sana passione per la bicicletta. Si parte sabato mattina dalle 8.30 alle 9.30 con la novità dell’anno, la prima edizione della Tre Valli Varesine Gravel Experience. Iscrizioni aperte fino poco prima della partenza al Race Village. Tra gli oltre 200 iscritti, ad oggi, spiccano i nomi di Fabio Aru il “Cavaliere dei Quattro Mori”, Pascal Richard vincitore della Tre Valli Varesine per professionisti nel 1990, oro olimpico nella corsa in linea e campione mondiale di ciclocross, Erwin Vervecken tre volte campione mondiale di ciclocross, Chiara Ciuffini protagonista del ciclismo amatoriale. Sabato alle 15, per chi vuole sfidare sé stesso sulla massima velocità, parte dall’Ippodromo di Varese la gara a Cronometro, valevole per la qualificazione ai Mondiali di Glasgow 2023. 22 km a fuoco lungo l’affascinante Valganna e ritorno. Domenica mattina, 2 ottobre, le griglie di partenza della Medio Fondo e Gran Fondo saranno posizionate in via Sacco. Le partenze per categoria di età inizieranno alle 9. Speaker saranno il poliglotta Robert Hofmann e il campione Stefano Garzelli. Il percorso è quello del Mondiale 2018 con circa 130 km di strade chiuse presidiate dallo staff tecnico per la massima sicurezza dei corridori e dei cittadini. Il Medio Fondo sarà invece di circa 100 km. I primi arrivi a Varese sono attesi dopo le 11.30.

