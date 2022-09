Gemellaggio Nerviano-Pontremoli

Una in Lombardia, l'altra in Toscana. Una in provincia di Milano, l'altra di Siena. Una 16 mila abitanti, l'altra 6 mila. Le differenze tra Nerviano e Pontremoli, però, saranno superate da un'operazione di gemellaggio che le due Amministrazioni comunali hanno già messo in moto.