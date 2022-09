Liuc: collezione libraria intitolata a Vittore Malacrida

LIUC e Associazione Amici della LIUC hanno dedicato a Vittore Malacrida una targa alla memoria e l’intitolazione della collezione 'Oltre lo studio', speciale raccolta di libri di pregio di arte, storia locale, cultura e storia dell’arte.

Una targa alla memoria e l’intitolazione della collezione Oltre lo studio, speciale collezione di libri di pregio di arte, storia locale, cultura e storia dell’arte che la Biblioteca “Mario Rostoni” propone da oltre vent’anni ai suoi utenti.

E’ il riconoscimento della LIUC e dell’Associazione Amici della LIUC a Vittore Malacrida, tra i fondatori e per molti anni Presidente della stessa Associazione, da sempre attivo nella sezione Avis Busto Arsizio e Valle Olona, il cui contributo fu determinante anche per la nascita di un Gruppo Avis alla LIUC. Attento lettore e medico scrupoloso, scomparso di recente, Vittore Malacrida ha sempre sostenuto e favorito le donazioni librarie, convinto dell’importanza del ruolo delle biblioteche per la diffusione del sapere. Il ricordo di lui, intento a leggere l’ultimo numero della rivista Science nella nostra biblioteca, accompagnerà sempre chi lo ha conosciuto e stimato negli anni.

La collezione Oltre lo studio, frutto della donazione di privati e di banche, risponde all’obiettivo di fornire agli studenti LIUC una prospettiva culturale a tutto tondo, fondamentale per un apprendimento armonico ed olistico dei futuri manager e ingegneri. Con i suoi oltre 1000 volumi, la collezione è comunque a disposizione anche dei cittadini, offrendo loro uno spaccato della dimensione artistica e storica del nostro territorio.

La Biblioteca “Mario Rostoni” è una delle più grandi biblioteche della provincia di Varese. E’ una biblioteca specializzata e ospita centinaia di migliaia di volumi di ricerca e di studio di ambito economico, giuridico ed economico aziendale, periodici scientifici e banche dati.

