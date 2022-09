Un'italiana al comando dello spazio

Oggi, alle 15:35 ora italiana, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è tenuto il passaggio di consegne con cui Samantha Cristoforetti ha assunto il comando della Iss.

La nostra AstroSamantha ora è davvero la 'regina' dello spazio. Oggi, alle 15:35 ora italiana, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale si è tenuto il passaggio di consegne con cui Samantha Cristoforetti ha assunto il comando della Iss, subentrando al compagno russo dell'Expedition 67, Oleg Artemyev.

"È un grande onore rappresentare il mio paese e per questo vorrei rivolgermi in italiano al mio paese. Grazie a tutti gli italiani che mi hanno sempre sostenuto con l'affetto. È un privilegio e un onore poter rappresentare l'Italia nello Spazio. E se sono qui è grazie al grande impegno che il nostro paese assume in ambito spaziale", ha detto Cristoforetti.

La 45enne astronauta milanese dell'Esa è la prima donna europea, quinta tra gli astronauti Esa, a guidare la stazione spaziale dedicata alla ricerca scientifica nell'orbita terrestre. La cerimonia di consegna è avvenuta con il passaggio simbolico di una chiave da parte di Artemyev ed è stata trasmessa in diretta dalla Stazione Spaziale Internazionale su Esa Web TV e Nasa Tv.

