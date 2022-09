Anche quest'anno il Comitato Intercomunale per la Pace, in collaborazione con diverse realtà religiose e laiche del territorio, organizza un evento in occasione della ricorrenza del 4 ottobre - Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse.

Anche quest'anno il Comitato Intercomunale per la Pace, in collaborazione con diverse realtà religiose e laiche del territorio, organizza un evento in occasione della ricorrenza del 4 ottobre - Giornata della pace, della fraternità e del dialogo tra appartenenti a culture e religioni diverse (istituita con Legge 10 febbraio 2005 n. 24) in onore dei Patroni speciali d'Italia San Francesco d'Assisi e Santa Caterina da Siena. "Vista la difficile situazione che in Europa e in Italia si sta vivendo in relazione allo scoppio di una guerra che sentiamo particolarmente vicina - scrivono - l’iniziativa è stata quest’anno dedicata proprio a questo tema e intende indagare, grazie alla presenza di rappresentanti di diverse religioni, sui motivi profondi che portano le nazioni a confrontarsi con la violenza invece che con il dialogo e su come invece l’Umanità tutta potrebbe cambiare approccio". Appuntamento, allora, martedì 4 ottobre, alle 21, in piazzetta San Francesco a Sedriano: parteciperanno don Luca Fumagalli (parroco di Sedriano), Hamid Mouslih (associazione A-Rahmam Abbiategrasso) e Claudio Riggio (istituto buddista italiano Soka Gakkai).

