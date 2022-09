'Dieci idee per la Canonica'

Bernate Ticino investe sulla cultura con un progetto di valorizzazione, scoperta e promozione della Canonica.

Da diversi anni la Parrocchia di Bernate Ticino, in collaborazione con gli enti del territorio, è fortemente impegnata nella conservazione del complesso della Canonica con significativi investimenti sostenuti con contributi pubblici di #conFondazioneCariplo, donazioni private e offerte dei parrocchiani. Dopo il restauro della facciata del Palazzo Visconti, proseguono i lavori nella Sacrestia della Chiesa. Il successivo passo sarà l'intervento di messa in sicurezza e restauro del Loggiato. Parallelamente agli interventi c'è la volontà di iniziare un percorso nuovo di riscoperta, conoscenza e promozione della Canonica con i valori e la storia che la rappresenta. Un team di esperti e volontari è già al lavoro per dare avvio a questo ambizioso progetto, partendo proprio dal coinvolgimento della comunità attraverso il questionario anonimo '10 idee per la Canonica'.

Per partecipare alla consultazione, invia i tuoi suggerimenti compilando il questionario online https://forms.gle/U6HAMPfY7LAEHZ8d9

