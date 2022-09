Sport a 'Quattrozampeinfiera'

Dog Agility, CaniCross, Dog Scooter, Bike Joring, Dog Duathlon, Pet Therapy, Disc Dog, massaggi e persino fitness da fare con il proprio cane.

Dog Agility, CaniCross, Dog Scooter, Bike Joring, Dog Duathlon, Pet Therapy, Disc Dog, massaggi e persino fitness da fare con il proprio cane. Insomma sono tantissime le attività sportive che ha in serbo Quattrozampeinfiera a Milano. Sabato 1 e domenica 2 ottobre, al Parco Esposizioni Novegro uno speciale weekendall'insegna delle attività e degli sport cinofili perché allenarsi con il cane è trendy, divertente ed efficace. La Dog Human Fitness è una disciplina sportiva riconosciuta dalla FISC che vuole incoraggiare e promuovere ad uno stile di vita attivo e sano, grazie ad un allenamento che abbraccia il binomio, lo rende pariteticamente protagonista e sportivamente attivo.

È un allenamento a 6 zampe durante il quale possiamo svolgere attività sportiva sia noi che il cane e non solo in veste di conduttore. La durata media dell’allenamento DHF è di un’ora circa. L’allenamento è totalmente individualizzato secondo le caratteristiche dei binomi presenti. L’attività è composta da un lavoro cardiovascolare alternato a momenti specifici per il miglioramento delle componenti muscolari. La sessione si svolge in modo attivo per cane e persona, infatti, il ruolo del conduttore non soggiace ad una semplice guida del lavoro, ma è coinvolto in modo da poter ottenere lui stesso benefici fisici dall’attività, nonché migliorare la relazione con il cane. Insomma, questo sabato e questa domenica, sarà un meraviglioso weekend dedicato al padrone e al suo amico fidato per divertirsi insieme, giocare in acqua, correre all’aperto o fare shopping. E diversi i prodotti da acquistare direttamente dalle aziende più rinomate di pet food: accessori, prodotti per la salute, integratori, servizi innovativi e di tendenza. Non mancheranno momenti fashion nell’Area Pet à Porter, una vera e propria passerella che darà grande visibilità alle “marche più in” del momento. Uno spazio dedicato ai quattro zampe di classe e ai proprietari più ‘sofisticati’. Per chi ha intenzione di inserire un cane o un gatto nel proprio nucleo familiare, sarà possibile interfacciarsi con le numerose Associazioni o gli allevatori di razza presenti alla manifestazione. Quattrozampeinfiera è una grande fiera che coinvolge aziende, centri cinofili, veterinari, sportivi, allevatori, toelettatori, associazioni benefiche, stilisti, influencer per un mondo a misura di cane e gatto. Ingresso gratuito per bambini (0-10 anni non compiuti), cani e gatti. Per informazioni è possibile inviare una mail a info [at] quattrozampeinfiera [dot] it telefonare al numero 0362/1636218 o visitare il sito quattrozampeinfiera.it. Quattrozampeinfiera è inserita nel calendario 2022 di Events Factory Italy, società di BolognaFiere. Dopo Milano, la manifestazione tornerà alla fiera di Vincenza, il 26 e 27 novembre.

