LIUC Alumni a New York

Dopo l’apertura del primo chapter estero a Londra, LIUC Alumni, l’Associazione dei laureati della LIUC, “sbarca” a New York.

Dopo l’apertura del primo chapter estero a Londra, LIUC Alumni, l’Associazione dei laureati della LIUC, “sbarca” a New York. Il primo incontro tra i laureati LIUC che vivono nella Grande Mela e più in generale nel Nord America si svolgerà venerdì 30 settembre alle 12 (18 per l’Italia). Il chapter è ubicato presso Funaro & Co al 41° piano dell’Empire State Building.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!