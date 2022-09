Safari Park: nuovo anno scolastico

Martedì 4 ottobre, giornata di San Francesco, patrono degli Animali, a partire dalle 10, sarà inaugurato il nuovo anno scolastico presso il Safari Park Lago Maggiore, con un ricco programma all’interno della suggestiva cornice del Teatro Tenda Arena Romana.

La sostenibilità non riguarda soltanto il piano ambientale, bensì anche quello sociale ed economico. In un contingente momento di emergenza energetica come quello che stiamo vivendo attualmente, questa inaugurazione, il cui tema è "Nel nome della Sostenibilità", è ancor più significativa poiché pone al centro tutte le problematiche del nostro pianeta.

La giornata progettata e coordinata dalla Prof.ssa Gabriella Colla, referente Agenda ONU 2030 dell’Ambito Territoriale di Novara sarà moderata dalla fotografa Vittoria Lorenzetti, vincitrice del Premio ISPA 2021 ed inizierà coi saluti istituzionali da parte della dott.ssa Serena Caruso Bavisotto, dirigente dell’Ambito Territoriale di Novara dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, dei Sindaci del territorio e dei rappresentanti della Provincia di Novara e della Regione Piemonte.

Le scuole e precisamente l’Istituto Comprensivo “Camilleri” di Varallo Pombia con la docente Maria Rosa Mercurio e l’Istituto Comprensivo del Vergante con l’animatrice digitale nonché docente Lara Fina presenteranno le loro “buone pratiche” riguardanti la Sostenibilità, progetti particolarmente innovativi e coinvolgenti per gli allievi e non solo. Un Patto per la Biodiversità, l’Oceano Verticale, la Cura del Corallo delle Maldive sarà il focus dell’intervento del prof. Paolo Galli dell’Università Bicocca di Milano.

Il carattere internazionale dell’incontro proseguirà con l’intervento di Caterina Amelio, presidente dell’Associazione Malaika Angels ONLUS, che racconterà l’esperienza dell’Associazione in Africa in merito al Goal 17 dell’Agenda ONU 2030.

Il pomeriggio sarà dedicato a momenti legati alla creatività e alle emozioni che la Natura provoca nell’animo umano. A “I profumi della natura”, relazione a cura di Daniele Cappello Riguzzi, creatore di profumi, seguiranno laboratori di fumetto con Giorgio Sommacal e Pino Pace. Bruno Testa illustrerà invece gli straordinari personaggi del mondo dell’animazione. Altro ospite internazionale sarà il gruppo THE WILLAZ, (secondi classificati alla competizione internazionale JR Team World of Dance Eindhoven 2022) che si esibirà col pezzo “OPERA” e si concluderà la giornata col tour del Parco col trenino, momento molto caro ai bambini ed ai ragazzi.

Luca Torno, responsabile comunicazione Safari Park, dichiara a proposito della giornata di essere particolarmente lieti di ospitare per la prima volta il Ministero dell’Istruzione con l’Ambito Territoriale di Novara dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per questo appuntamento che vuole così ricambiare la stima, l’affetto e l’attenzione che negli anni sono stati rivolti al parco da parte delle istituzioni accogliendolo ai vari appuntamenti ufficiali come la recente partecipazione al “Salone Internazionale del Libro” di Torino, il convegno “Sos Terra” presso l’ITAS “Bonfantini” di Novara e tutti gli eventi e rassegne provinciali.

La profesoressa Gabriella Colla ricorda che la scelta della location del Safari Park per l’evento consente agli allievi di trascorrere delle ore di spensieratezza e di contatto con la Natura oltre che con gli Animali e di comprendere l’importanza dell’Ambiente e della Cura per la Terra consentendo ancor di più, grazie al contesto territoriale, una “Normalità Socializzante nel Verde” che dopo più di due anni di pandemia si era ormai persa.

