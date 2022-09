Tra pochi giorni si conclude l'anno giubilare della Chiesa dell'ospedale di Abbiategrasso, dedicata ai Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena.

Tra pochi giorni si conclude l'anno giubilare della Chiesa dell'ospedale di Abbiategrasso, dedicata ai Santi Francesco d'Assisi e Caterina da Siena. Iniziato solennemente nel mese di ottobre dello scorso anno quando, con una solenne Celebrazione Eucaristica, il Cardinale Francesco Coccopalmerio aprì la Porta Santa, impartendo la benedizione papale e l’indulgenza plenaria. Da un anno, ogni domenica, al termine della S. Messa, è tenuta viva la memoria di questo evento recitando la preghiera composta appositamente per l'occasione e le indicazioni per lucrare l'indulgenza plenaria. Ora, a conclusione del Giubileo, tutti sono invitati a tre eventi significativi: sabato 1 ottobre alle 15.45 presso la Chiesa dell'ospedale, Fra' Marcello Longhi, francescano, terrà una presentazione della figura del grande Santo d'Assisi. Domenica 2 ottobre S.E.R. Monsignor Luigi Stucchi, presiederà la solenne Eucaristia di chiusura dell'anno giubilare. Lunedì 3 ottobre alle 20.445 sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei benefattori e operatori sanitari defunti.

