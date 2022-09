Dare spazio alla dimensione popolare della storia delle biciclette Legnano, affiancarla a quella più agonistica e competitiva con i prodotti di alta gamma e le vittorie in campo sportivo, mostrare le sedi storiche di un’azienda che ha contribuito a portare il nome della città ben oltre i confini territoriali. Questo l’obiettivo della mostra 'Ovunque è Legnano - da Legnano al mondo su due ruote', ospitata fino al 3 ottobre nella Sala Rossa del Museo e dedicata alla produzione e alla diffusione delle Biciclette Legnano.

Dare spazio alla dimensione popolare della storia delle biciclette Legnano, affiancarla a quella più agonistica e competitiva con i prodotti di alta gamma e le vittorie in campo sportivo, mostrare le sedi storiche di un’azienda che ha contribuito a portare il nome della città ben oltre i confini territoriali. Questo l’obiettivo della mostra 'Ovunque è Legnano - da Legnano al mondo su due ruote', ospitata fino al 3 ottobre nella Sala Rossa del Museo e dedicata alla produzione e alla diffusione delle Biciclette Legnano, valorizzando il loro impatto economico e culturale sul territorio. La mostra nasce nel solco del progetto messo in campo dall’associazione Friends of Museo Fratelli Cozzi, che già l’anno scorso con gli stessi obiettivi aveva realizzato una mostra dedicata alla storica azienda di design legnanese Velca, con il contributo del giornalista Paolo Girotti. Il progetto è stato poi realizzato grazie al lavoro di numerose realtà del territorio: l’associazione Ugo Colombo Hombre Vertical, la U.S. Legnanese 1913, il Comune di Legnano, il Comune di Cittiglio e grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Ticino Olona. Si tratta di una grande opportunità per la nostra città: le biciclette Legnano storiche delle vittorie di Binda, Bartali e Fondriest tornano finalmente a casa, per la prima volta una vicina all’altra. Le biciclette che hanno portato in sella Bartali nel 1938 e Fondriest nel 1988 saranno le protagoniste assolute, insieme a quelle del 1927 e del 1932. Un momento storico a cui è impossibile mancare, soprattutto considerando che l’evento terminerà il giorno dello svolgimento della Coppa Bernocchi, la cui linea di arrivo si trova proprio a 100 metri di distanza dal Museo. Nella mostra verranno esposte biciclette storiche ma anche più “popolari”, nonché le testimonianze provenienti anche dai Musei partner: il Museo del Ghisallo, il Museo Binda e il Museo Nicolis. Ci saranno inoltre le biciclette recuperate dagli appassionati, tra cui il gruppo “La mia Legnano” che vogliamo ringraziare anche in questa occasione. Infine, la manifestazione è inserita nel contesto della quattro giorni sulla mobilità sostenibile “Party in bici – l’Altomilanese in mobilità attiva” organizzata dal Comune di Legnano con Busto Garolfo, Canegrate, Dairago, San Giorgio su Legnano e Villa Cortese). “Questa mostra è una grande opportunità per Legnano, perché sarà anche un’occasione per fondere insieme la passione per le automobili Alfa Romeo con la riscoperta di una mobilità dolce – spiega la direttrice del Museo Fratelli Cozzi, Elisabetta Cozzi - L’esposizione si colloca nel solco di un’altra mostra ospitata esattamente un anno fa qui, nella Sala Rossa, e dedicata alla storica azienda Velca. Design, cultura e know-how ritornano anche nel 2022 come punti cardine del nostro lavoro”.

