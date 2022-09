I corsi della SOI

La SOI Inveruno ha riaperto i battenti delle sue attività e l’ha fatto in grande stile. Dopo aver chiuso una stagione agonistica brillante e la cifra record di iscritti.

La SOI Inveruno ha riaperto i battenti delle sue attività e l’ha fatto in grande stile. Dopo aver chiuso una stagione agonistica brillante e la cifra record di iscritti, si appresta ora a replicare, anzi a fare meglio, per questo nuovo anno sportivo. Intanto stanno ripartendo tutti i corsi: oltre ai classici atletica, basket e pallavolo, che sono le attività pietre miliari della società sportiva, tornano anche i corsi di psicomotricità per i bambini in età prescolare e quello di ginnastica per adulti. Ma attenzione alla grande novità per il 2022: il corso di hatha yoga ogni mercoledì in palestra della scuola Primaria dalle 19.30 alle 20.30. Per maggiori informazioni, potete scrivere una mail a info [at] soiinveruno [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!