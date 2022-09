'Il futuro dello sviluppo sostenibile attraverso formazione di qualità', è il workshop in programma giovedì 22 settembre, (dalle 10 alle 12.30) a MalpensaFiere, a Busto Arsizio.

'Il futuro dello sviluppo sostenibile attraverso formazione di qualità', è il workshop in programma giovedì 22 settembre, (dalle 10 alle 12.30) a MalpensaFiere, a Busto Arsizio, curato dalla LIUC – Università Cattaneo, e in particolar modo dal Green Transition Hub. L’incontro rientra nella Settimana Europea per lo sviluppo sostenibile (ESDW), un’iniziativa europea per promuovere e rendere visibili attività, progetti ed eventi che promuovono lo sviluppo sostenibile.

