Da Croce Azzurra Buscate bollono in pentola tante novità importanti. A partire dal servizio di ciclo soccorso, il nuovo progetto in collaborazione con Taurus 1908, lo storico marchio vanzaghellese di biciclette. “Nato dalla nostra volontà di esserci sul territorio anche in quei luoghi dove l'ambulanza non può arrivare, come le alzaie lungo i canali o lungo i fiumi o nei parchi – spiegano dal direttivo - Questo progetto sposa anche la missione di Taurus, che è quella di valorizzare il territorio e renderlo sempre più green”. Accanto a Taurus, vi è anche Marcello Bergamo, che fornirà le magliette traspiranti e catarifrangenti. “Il progetto dovrebbe cominciare a entrare a pieno regime dalla prossima estate, ma intanto stiamo organizzando anche i volontari, che oltre al turno in ambulanza, faranno anche quello in bicicletta”. Accanto al progetto del ciclo soccorso, Croce Azzurra è sempre alle ricerca di addetti volontari al trasporto sanitario semplice. “Cerchiamo patentati dai 18 anni ai 75, pensionati, studenti, lavoratori su turni, che hanno voglia di impiegare il loro tempo in modo proficuo, a servizio dei più fragili”. La richiesta è quella di effettuare servizi di trasporto, NON in emergenza, di persone che necessitano di accompagnamento da e verso strutture sanitarie e sociosanitarie. L’incontro di presentazione sarà lunedì 3 ottobre alle 9.30 presso la sede di Croce Azzurra in piazza della Filanda a Buscate, mentre le lezioni si svolgeranno dal 10 ottobre al 3 novembre tutti i lunedì e i giovedì mattina. Chi fosse interessato/a, scriva una mail a formazione [at] croceazzurrabuscate [dot] org o un messaggio WhatsApp al numero 347/9277275.

