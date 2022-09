Corsi su Linkedin, famiglia e social

In autunno è possibile frequentare dei corsi di formazione. Nella biblioteca comunale 'Alda Merini' di Robecchetto con Induno, in via Novara 11, nell’ambito del progetto 'Corsi nel Cassetto – Edizione Autunno 2022' promosso dalla Fondazione per Leggere, si terranno due corsi.

In autunno è possibile frequentare dei corsi di formazione. Nella biblioteca comunale 'Alda Merini' di Robecchetto con Induno, in via Novara 11, nell’ambito del progetto 'Corsi nel Cassetto – Edizione Autunno 2022' promosso dalla Fondazione per Leggere, si terranno due corsi: 'Linkedin Basic' tenuto dal docente Simone Tonello da lunedì 7 novembre a lunedì 5 dicembre al costo di 75 euro; 'Genitori e adolescenti felicemente connessi' tenuto dalla docente Claudia Carissoli da lunedì 24 ottobre a lunedì 28 novembre al costo di 75 euro. "Si tratta di due distinte proposte di formazione della nostra biblioteca che hanno in comune un utilizzo positivo della rete. – spiega Sofia De Dionigi, consigliere comunale di Civitas delegata alla Cultura - Il corso 'Linkedin Basic' è indicato per chi intende apprendere le nozioni di base per utilizzare in modo corretto questa piattaforma online, che è un solido punto di riferimento in ambito lavorativo per cercare nuove opportunità e intrecciare relazioni professionali. Il secondo corso è specificatamente rivolto alle famiglie, adulti e adolescenti, affinché possano imparare a utilizzare in modo corretto e responsabile le nuove tecnologie e il mondo dei social media". Per informazioni e iscrizioni contattare la biblioteca comunale e consultare il sito web www.corsinelcassetto.net.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!