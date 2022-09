Materiale per le scuole

L'assessore all'Educazione di Magenta, Giampiero Chiodini, ha accompagnato negli istituti scolastici due cittadine che si sono fatte promotrici di un'iniziativa per le scuole.

L'assessore all'Educazione di Magenta, Giampiero Chiodini, ha accompagnato negli istituti scolastici due cittadine che si sono fatte promotrici di un'iniziativa a favore delle scuole primarie. Jessica Oldani e Natascia Trezzi hanno dato vita a una raccolta di materiali di consumo (fogli A4, penne, matite, rotoli di carta, ecc...), di cui le scuole necessitano sempre durante l'anno, coinvolgendo alcuni cittadini che hanno voluto donare quello che potevano. Nelle scorse ore, quindi, la consegna del materiale nelle scuole Santa Caterina, Lorenzini di Pontevecchio, Santa Beretta Molla di Pontenuovo, De Amicis di Via Papa Giovanni Paolo II e Giovanni XXIII di Piazza F.lli Cervi. "E' sempre bello vedere azioni che nascono dalla città per la città, cittadini che si mettono a disposizione e che contribuiscono a sostenere i bisogni che emergono; in questo caso è un aiuto alle famiglie e ai docenti delle nostre scuole primarie", commenta l'assessore Chiodini.

