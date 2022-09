L'EUROPEAN MOBILITY WEEK arriva a MIlano

La Città metropolitana di Milano ha aderito a EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, la settimana della mobilita promossa dalla Commissione europea. Una vera e propria campagna internazionale per aumentare il livello di consapevolezza rispetto alla mobilità urbana sostenibile

La Città metropolitana di Milano ha aderito a EUROPEANMOBILITYWEEK 2022, la settimana della mobilita promossa dalla Commissione europea. Una vera e propria campagna internazionale per aumentare il livello di consapevolezza rispetto alla mobilità urbana sostenibile, diffondendo le buone pratiche locali e promuovendo uno strategico cambiamento culturale e comportamentale negli spostamenti quotidiani.

Uno stimolo per i cittadini a preferire mezzi di trasporto sostenibili rispetto all’automobile e per le istituzioni a progettare infrastrutture e tecnologie rispettose dell’ambiente.

Lo stesso spirito alla base della progettazione di Cambio, il biciplan della Città metropolitana di Milano, che ha come obiettivo la realizzazione, entro 2035, di una rete di piste ciclabili che colleghino il territorio e il capoluogo milanese, favorendo spostamenti sostenibili per raggiungere, luoghi di lavoro, scuole, ospedali, punti di interesse.

Proprio lo scorso 2 luglio, con orgoglio, è stato inaugurato il primo tratto della linea 6, “La rosa”, che collega la città di Milano al suo mare, l’Idroscalo. Un primo tratto, cui seguiranno altre linee, in parte finanziate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un impegno concreto, grazie alla progettazione e realizzazione di piste ciclabili innovative che si sposano perfettamente col tema della EUROPEANMOBILITYWEEK, “Better connections” (Migliori connessioni), che punta a promuovere nuove sinergie e a condividere buone pratiche di mobilità sostenibile.

L’obiettivo della Città metropolitana di Milano è promuovere l’ambizioso progetto del biciplan, affinché anche i cittadini ne conoscano le potenzialità e ne seguano, passo a passo, lo sviluppo, ma soprattutto di diffondere una nuova mentalità, che prediliga sistemi di trasporto sostenibili per gli spostamenti quotidiani. Meno auto, più mezzi pubblici e biciclette, grazie soprattutto a infrastrutture efficienti e sicure.

Cambio sintetizza appunto l’idea di cambiamento, sia delle modalità per spostarsi, sia dell’approccio culturale e comportamentale alla movimentazione stessa. Il biciplan è quindi una delle 95 azioni italiane che aderiscono alla EUROPEANMOBILITYWEEK 2022; al momento sono ben 966 le azioni, suddivise in 56 Paesi, iscritte alla campagna.

La settimana della mobilità si chiuderà con il Car free day, una giornata in cui tutti si impegnano a preferite mezzi di trasporto alternativo all’automobile.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale (https://www.cittametropolitana.mi.it/infrastrutture/viabilita_mobilita/c...) e sui canali social dell’ente https://www.facebook.com/Cittametropolitana.Milano; https://twitter.com/CittaMetroMi; https://www.youtube.com/channel/UCht1UlgtwK_2110a_OGtJcw).

