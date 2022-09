Scuole delle frazioni: "Quale futuro?"

Quale futuro per le scuole delle frazioni di Nerviano? Alba Airaghi, consigliere comunale di opposizione ed ex assessore nella giunta del sindaco Massimo Cozzi, non usa giri di parole nel sottoporre il problema all'attenzione della giunta retta dal sindaco Daniela Colombo.

Quale futuro per le scuole delle frazioni di Nerviano? Alba Airaghi, consigliere comunale di opposizione ed ex assessore nella giunta del sindaco Massimo Cozzi, non usa giri di parole nel sottoporre il problema all'attenzione della giunta retta dal sindaco Daniela Colombo. "Analizzando i dati sulle iscrizioni a queste scuole - afferma - emerge più di un dubbio sul domani delle scuole delle frazioni perché i numeri degli iscritti paiono abbastanza esigui, occorre che l'Amministrazione comunale discuta e si attivi sulla necessità di favorire una maggiore frequentazione degli studenti dei plessi di Garbatola e Sant'Ilario". Ad aggiungere sostanza è anche la consigliera del PD Antonella Forloni: "Da un lato è importante che le Amministrazioni rispondano alle richieste del mondo della scuola - afferma - dall'altro vi è la necessità di conformare quest'aspetto alle effettive esigenze delle varie realtà, incluse le frazioni, la realtà nervianese, non solo studentesca, è cambiata ed è quindi necessario pensare a misure e iniziative in grado di favorire la redistribuzione degli alunni nei vari plessi". Un problema che l'amministrazione comunale si è detta disponibile ad affrontare ad ampio raggio. "Sul discorso scuole e frazioni - spiega l'assessore alla pubblica istruzione Laura Giuseppina Alfieri - è nostra intenzione attivare una commissione dove affronteremo la questione nei dettagli".

