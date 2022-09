Bando 'Distretti Commercio'

Elemento di salvaguardia del tessuto economico e sociale di un paese, ma anche opportunità per ulteriori, interessanti e preziosi sviluppi. Nella centralità della funzione del commercio il Comune di Parabiago crede fortemente e per questo ha deciso di aderire al bando 'Sviluppo distretti del commercio 2022-24'.

Elemento di salvaguardia del tessuto economico e sociale di un paese, ma anche opportunità per ulteriori, interessanti e preziosi sviluppi. Nella centralità della funzione del commercio il Comune di Parabiago crede fortemente e per questo ha deciso di aderire al bando 'Sviluppo distretti del commercio 2022-24'. La consapevolezza che alberga nella giunta retta dal sindaco Raffaele Cucchi è di un'occasione volta a "Sostenere e consolidare - si legge nella delibera apposita - la funzione delle polarità commerciali ritenendole sempre più importanti al fine dei processi di mantenimento, qualificazione, riconversione e trasformazione urbana e per il miglioramento del sistema economico complessivamente inteso, nonché dell'attrattività turistica e della qualità di vita della città". E affiora un'ulteriore consapevolezza che è poi anche un obiettivo, la capacità degli esercizi di vicinato di fare rete. Il percorso deciso dal comune si avvale della collaborazione dell'Unione Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Le premesse degli insediamenti commerciali, per Parabiago, sono solide: 182 esercizi di vicinato, spiega una relazione articolata del comune, suddivisi in 39 alimentari e 143 non alimentari su una superficie totale di vendita di circa 11.100 metri quadrati. Gli addetti sono circa 6800. Numeri di tutto rilievo da cui Parabiago intende prendere le mosse per rendere sempre più il commercio come un volano di attrattiva per il territorio sul piano economico ma anche culturale.

