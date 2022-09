La Newsletter del Comune

Essere sempre aggiornati sulle principali notizie, sugli eventi e sulle attività del Comune e del paese: a Magnago ecco la Newsletter comunale. Per accedere e poter utilizzare il servizio, allora, è necessario registrarsi, entrando nel sito del Comune, indicando il proprio indirizzo mail e sottoscrivendo l'informativa relativa al trattamento dei dati.

