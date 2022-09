Aumentate le portate di Villoresi e Naviglio

Considerati i significativi afflussi nel Lago Maggiore verificatisi a seguito delle precipitazioni degli ultimi giorni, questa mattina ETVilloresi, sentito il Consorzio del Ticino, ha provveduto ad aumentare le portate sia del Canale Villoresi che del Naviglio Grande. Il Villoresi è così passato da 4.5 mc/s a 19.5 mc/s mentre il Naviglio Grande da 17 mc/s a 27 mc/s. Mercoledì 7 settembre si è riunito l'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, che ha comunque confermato le condizioni di severità idrica alta sino alla prossima seduta, che si terrà mercoledì 21 settembre. Le principali sezioni del Po non hanno registrato variazioni significative dei deflussi con valori inferiori a quelli tipici del periodo. La ripresa dei deflussi lungo il Po mantiene stabile la risalita del cuneo salino da circa 40 km di fine luglio agli attuali 20-23 km. Le precipitazioni hanno consentito di mantenere stazionario il livello di invaso dei grandi laghi seppur con valori prossimi ai minimi di regolazione. Durante la riunione sono state confermate tutte le misure già definite nei precedenti incontri.

