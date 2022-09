Si apriranno lunedì i cantieri per la messa in sicurezza stradale di due punti critici della viabilità di Legnano, entrambi nel quartiere Oltrestazione.

Si apriranno lunedì i cantieri per la messa in sicurezza stradale di due punti critici della viabilità di Legnano, entrambi nel quartiere Oltrestazione, l’incrocio tra le vie Palermo e Puccini e lungo via Ciro Menotti, all’intersezione con via delle Azalee e all’altezza del santuario Mater Orphanorum. Gli interventi sono finanziati con risorse ottenute dal Ministero dell’Interno e fanno parte di una serie di lavori previsti nei prossimi mesi per rendere più sicure le strade per ogni tipo di utenza, quella fragile e quella veicolare. In particolare, in via Palermo – in corrispondenza del civico 27 – sarà realizzato un attraversamento pedonale rialzato, riservato al passaggio in sicurezza dei pedoni e con la funzione di rallentare il traffico in corrispondenza dell’intersezione con via Puccini, incrocio teatro di diversi incidenti. Parallelamente si provvederà a realizzare un marciapiede (della larghezza di 2 metri circa), che collegherà l’attuale marciapiede in via Palermo, con quello di via XX Settembre. Questo marciapiede sarà realizzato in aderenza alla recinzione esistente creando, a lato del camminamento pedonale, un’aiuola a verde e non toccando il parcheggio esistente. Gli interventi riguarderanno due punti di via Ciro Menotti nel tratto compreso tra via dei Ciclamini e via delle Azalee in cui sono concentrate attività commerciali e dove occorre limitare la velocità dei veicoli. In particolare sarà realizzato un incrocio rialzato fra via Menotti e via delle Azalee e la riqualificazione dei marciapiedi esistenti per consentire l’attraversamento pedonale dell’intersezione stradale abbattendo le barriere architettoniche. Il secondo intervento consiste nella realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato in corrispondenza della Mater Orphanorum.

