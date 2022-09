Formula 1 protagonista a Monza

Fino all'11 settembre tornano a scaldarsi i motori all'Autodromo di Monza, che dal 1950 - anno di nascita della Formula 1 - è sempre stato un pilastro nel calendario del Campionato del Mondo.

Fino all'11 settembre tornano a scaldarsi i motori all'Autodromo di Monza, che dal 1950 - anno di nascita della Formula 1 - è sempre stato un pilastro nel calendario del Campionato del Mondo. La gara del Gran Premio d'Italia si disputa per tradizione la prima o la seconda domenica di settembre nello storico tracciato immerso nel Parco di Monza. Quest'anno il circuito di Monza festeggia un anniversario speciale, il centenario dalla sua fondazione. In occasione di questa ricorrenza, l'IPZS (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) ha coniato una moneta celebrativa in argento da 5€ per collezionisti. Il dritto della moneta, come riporta il Decreto 28 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, raffigura un'opera del disegnatore inglese Michael Turner che riproduce una fase di gara del 2° Gran Premio d'Italia, disputato il 10 settembre 1922 e vinto da Pietro Bordino a bordo di una Fiat 804. Regione Lombardia, che attraverso ERSAF ha deciso di donare 100 alberi da piantumare nel parco, sarà protagonista all'Autodromo con un proprio padiglione e una serie di iniziative particolari. Tra queste, l'opportunità per i visitatori di volare a 50 metri di altezza su una mongolfiera a impatto zero, brandizzata 'Regione-Olimpiadi invernali 2026', e di godere così di una vista unica e mozzafiato sulla pista, sul parco e su tutta Monza". Il Gran Premio d’Italia è tra gli appuntamenti sportivi più attesi non solo dagli appassionati di motori. Sia per l’importanza della competizione, una classica del Mondiale di Formula 1, sia per il circuito che la ospita. L’autodromo di Monza (Monza Eni Circuit) è un luogo leggendario, un vero e proprio tempio della velocità meta di visite non solo in occasione delle competizioni sportive. Una storia diventata mito nel corso dei decenni a suon di record. È infatti l’autodromo più veloce dei circuiti mondiali: la velocità media registrata è di 250 chilometri l’ora, la punta massima è stata di 370 chilometri l’ora. È il circuito che ha ospitato più gare e ha visto correre tutti i più grandi piloti di Formula 1, tutti i campioni di questo sport si sono sfidati e gareggiano su questa pista sin dalla sua fondazione. La storia della Ferrari è legata a doppio filo a quella dell’Autodromo di Monza, impossibile ripercorrere tutte le tappe e i successi della “rossa” sul circuito, basti pensare che qui si è celebrata la prima vittoria di Michael Schumacher a bordo dei bolidi di Maranello. Costruito nel 1922 per celebrare il 25° anniversario dell’Automobile Club di Milano, l’autodromo consentiva alle case costruttrici di svolgere test e prove sperimentali e nel corso degli anni è stato un vero e proprio laboratorio per la ricerca e le innovazioni tecnologiche nel settore. Famosa la sua sopraelevata, unica al mondo. E innovazioni tra cui il guard rail, l’asfalto drenante e il telepass sono state studiate e messe a punto sul circuito di Monza. La pista è stata oggetto di continui ammodernamenti tecnologici, dai primi anni 2000 ha cambiato radicalmente la fisionomia ed è diventato uno fra i tracciati più funzionali al mondo. Il Monza Eni Circuit è sempre aperto alle visite nel corso dell'anno. Gli orari coincidono con quelli di apertura del Parco di Monza. Per ulteriori informazioni visita il sito www.monzanet.it

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!