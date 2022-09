Seconda prova Junior 125

Si è disputato domenica 4 settembre 2022 a Esanatoglia, nelle Marche, il secondo round delle finali del Campionato Italiano Junior 125.

Si è disputato domenica 4 settembre 2022 a Esanatoglia, nelle Marche, il secondo round delle finali del Campionato Italiano Junior 125. Nonostante la bomba d’acqua che settimana scorsa ha danneggiato lo storico circuito “Gina Libani Repetti”, il Moto Club Esanatoglia è riuscito ad organizzare questa finale su una pista che è risultata tecnica, veloce e molto spettacolare. Nelle qualifiche di sabato Maurizio Scollo e Francesco Gazzano sono risultati molto veloci, terzo tempo per entrambi, nei due gruppi. Buon tempo anche per Brilli Andrea, decimo nel gruppo A. In gara 1 Francesco Gazzano parte molto bene, quarto. Ha un buon passo, purtroppo, mentre tenta di superare il suo avversario per passare terzo, cade e perde posizioni. Recupera e termina ottavo. In gara 2 invece parte nelle ultime posizioni, tra recuperi e cadute termina la gara ventitreesimo, dodicesimo in Classifica di Giornata. Francesco Gazzano fa sua la prova del Challenge Yamaha. Maurizio Scollo in gara 1 parte decimo, gestisce una bella gara, recupera posizioni e, nonostante una caduta, termina quarto. Peccato per gara 2, rovinata da una brutta partenza. Nell'impeto del frenetico e difficoltoso recupero, cade più volte e termina nelle ultime posizioni. In classifica di giornata termina settimo. Andrea Brilli non parte benissimo in gara 1, recupera qualche posizione e termina trentunesimo. Parte abbastanza bene, decimo, in gara 2. Ha una guida costante e finisce tredicesimo, buon risultato. Ventunesimo in classifica di giornata. Nonostante il risultato non ottimale, che non rispecchia le potenzialità dei nostri ragazzi, abbiamo assistito a una gara spettacolare e siamo soddisfatti per l’impegno dimostrato. Ad oggi la situazione in classifica generale del Campionato Italiano Junior 125 vede sesto Maurizio Scollo con 442 punti, ottavo Francesco Gazzano con 333 punti, sedicesimo Andrea Brilli con 256 punti. La prossima finale si terrà a Mantova il 24 e 25 settembre.

