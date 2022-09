Sequestrati tutti gli animali

Sono 174 gli animali, sequestrati dai Carabinieri Forestali di Pray, provenienti dall’allevamento denunciato nel mese di luglio da Rifugio Miletta per maltrattamento: 101 bovini, 60 cavalli, 7 asini e 6 muli.

Sono 174 gli animali, sequestrati dai Carabinieri Forestali di Pray, provenienti dall’allevamento denunciato nel mese di luglio da Rifugio Miletta per maltrattamento: 101 bovini, 60 cavalli, 7 asini e 6 muli. Erano stati trasferiti in un alpeggio nel comune di Pettinengo pochi giorni dopo la denuncia dell’associazione. "Allertati da una segnalazione, eravamo intervenuti in un allevamento di bovini ed equini da carne nel novarese dove gli animali erano detenuti allo stato “semi-brado”. Avevamo trovato puledri di pochi mesi agonizzanti, vitelli così debilitati da non reggersi sulle zampe, animali così magri da mostrare tutte le ossa dello scheletro, lasciati con pochissimo cibo e acqua a disposizione, senza alcun riparo dal sole, esposti a temperature di caldo record. Questi animali hanno sofferto per la fame, per la sete, per le ferite non curate, sotto gli occhi di tutti, e sono morti nell’indifferenza comune, poiché “tanto erano solo carne da macello”» racconta Alessandra Motta, presidentessa di Rifugio Miletta. «Non ci siamo accontentati di denunciare questo inferno ma le nostre braccia si sono tese per portare fuori più animali possibile, soccorrendone immediatamente 16 in gravissime condizioni, tant’è che 5 sono morti nelle cliniche in cui li avevamo ricoverati". Ora che gli animali sono stati sequestrati Rifugio Miletta, insieme a Horse Angels OdV e altre associazioni, si sta adoperando per evitare che il sequestro si concluda con un’asta pubblica che destinerebbe tutti gli animali al macello. Per questo Rifugio Miletta e Horse Angels OdV si sono subito attivate per cercare privati o associazioni, già in possesso di un codice stalla per equini o bovini, che possano accogliere in custodia giudiziale gli animali. È possibile candidarsi all’affido compilando l’apposito modulo presente in questa pagina: https://www.rifugiomiletta.org/inferno-alle-porte-di-casa/#adozione.

