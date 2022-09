Centrodestra alle urne con Laura Ravetto

Laura Ravetto, candidata della Lega Nord e di tutto Centrodestra alla Camera nel collegio di Lombardia 05, ha incontrato mercoledì mattina i cittadini di Inveruno per ascoltare le loro voci e portare il proprio programma elettorale.

Tre settimane separano gli italiani dal voto del 25 settembre e mentre i giochi tra le parti sono ancora in pieno fermento, i candidati schierano idee e proposte per il territorio. Laura Ravetto, candidata della Lega Nord e per tutto il centro destra alla Camera nel collegio di Lombardia 05, ha incontrato mercoledì mattina i cittadini di Inveruno per ascoltare le loro voci e portare il proprio programma elettorale. Tra i punti nella sua agenda un ruolo centrale è assunto dal caro energia - “... E' la prima cosa su cui bisogna intervenire, non a caso la Lega di Matteo Salvini chiede un armistizio delle forze politiche per mettersi ad un tavolo e discutere su come risolvere la questione. Il 25 settembre sarà già tardi per questo Salvini chiede di incontrarci oggi”. Continua la Ravetto: “...C’è poi il tema delle tasse per il mondo del lavoro e delle famiglie, abbassare le tasse è vitale. Abbiamo un progetto di flat tax che deve essere fatto in tre fasi, il nostro obiettivo è ampliarlo fino a 100.000 mila euro per le partite iva nella prima fase per poi estenderlo a tutti anche alle famiglie mono e bi reddito nella seconda fase e poi generalizzarlo”. In ultimo una riflessione sul dato preoccupante che vede circa il 30% degli italiani orientarsi verso l’astensionismo: “...questi numeri pesano soprattutto per la democrazia, perché il primo compito di noi politici è quello di avvicinare le persone al voto. Questa non è una cosa di cui andare fieri. Tutti i candidati devono impegnarsi affinché ci sia avvicinamento tra territorio e politica”.

LAURA RAVETTO ALLE URNE CON IL CENTRODESTRA



