Bernate Ticino: al via 'Terramare Wine Fest'

Il 10, 11 e 12 settembre a Bernate Ticino avrà luogo la prima edizione di ‘Terramare Wine Fest’ l’evento enogastronomico di scoperta delle eccellenze enologiche italiane.

Banchi di partenza per la prima edizione di ‘Terramare Wine Fest’ l’evento enogastronomico nato da un’idea di Danilo Frattini, organizzato dall’Azienda TERREMARE in collaborazione con Connubio Divino e diretto da Mirko Romani con il patrocinio del Comune di Bernate Ticino. Un viaggio alla scoperta delle eccellenze enologiche italiane attraverso i 30 stand delle 60 cantine selezionate da Terramare per offrire ai visitatori la possibilità di degustare circa 200 etichette. Un bouquet di grandi vini scelti per esaltare le sfumature uniche e i sapori di ogni regione italiana, con lo scopo di offrire l’opportunità di conoscere i vitigni del nostro paese e le aziende che li lavorano con cura e passione. All’evento sarà inoltre presente anche una piccola selezione di bollicine francesi scelte tra gli Champagne e i Crémant di Borgogna. L’evento si svolgerà sabato 10 e domenica 11 settembre dalle 11 alle 23, mentre lunedì 12 dalle ore 11 alle 15 sarà dedicato agli operatori della ristorazione. A far da cornice la location suggestiva del chiostro della Canonica di Bernate, scrigno di storia, cultura e bellezza.

L’ingresso all’evento è gratuito con degustazione a pagamento, strutturata in due ‘kit degustazione’: Kit terra – prevede 4 ticket degustazione + calice ‘Terremare’ omaggio, Kit mare – 6 ticket degustazione +calice ‘Terremare’ omaggio. Ogni ticket permette l’assaggio di un vino a scelta. Per informazioni o per acquistare i kit degustazione consultare il sito https://terremare.it/

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!