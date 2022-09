Il saluto e il grazie a Marco Bizzarri

Il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha voluto salutare, nell'ultimo giorno di servizio prima della meritata pensione, Marco Bizzarri, dipendente del Comune per molti anni.

Il sindaco di Magenta Luca Del Gobbo ha voluto salutare, nell'ultimo giorno di servizio prima della meritata pensione, Marco Bizzarri, dipendente del Comune per molti anni. "Grazie per la professionalità e il senso di responsabilità, grazie per gli anni trascorsi nel nostro Comune a servizio dei cittadini", ha detto il primo cittadino. "Il lavoro di un dipendente pubblico è una vera e propria missione a favore della collettività. Una pubblica Amministrazione non è solo burocrazia e atti, ma è fatta di persone il cui contributo professionale e l'esperienza sono fondamentali per la crescita di una comunità". Insieme al sindaco, per i ringraziamenti in rappresentanza di tutto l'ente, erano presenti anche il videsindaco Enzo Tenti, l'assessore Simone Gelli, il segretario generale Diana Naverio e il dirigente del Settore Tecnico Luca Baccaro.

