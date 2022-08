Parco Unità d'Italia: altri interventi

Altri lavori al Parco Giochi Unità d'Italia di Bienate. "I precedenti interventi di riqualificazione prevedevano l'esecuzione dell'impianto di irrigazione automatico successivamente alla piantumazione - scrivono dall'Amministrazione comunale - Questo ha determinato la perdita di maggior parte delle essenze arboree piantumate e quindi un inopportuno stato di degrado".

Altri lavori al Parco Giochi Unità d'Italia di Bienate. "I precedenti interventi di riqualificazione prevedevano l'esecuzione dell'impianto di irrigazione automatico successivamente alla piantumazione - scrivono dall'Amministrazione comunale - Questo ha determinato la perdita di maggior parte delle essenze arboree piantumate e quindi un inopportuno stato di degrado. Il lavoro dunque prevede l'esecuzione dell'impianto di irrigazione e la ripiantumazione del verde purtroppo bruciato a seguito delle temperature estive. Tali opere si aggiungono a quelle previste per la sostituzioni dei giochi, per i quali sono state individuate delle criticità tecniche tali da compromettere la sicurezza. Si tratta di un investimento e un'attenzione fondamentale per proseguire nella valorizzazione dei parchi gioco comunali, che si affiancheranno ad ulteriori interventi di messa in sicurezza e sostituzione dei giochi previsti in altri campi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!